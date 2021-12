Angriff auf das Tesla Model 3: Der Nio ET5 kommt 2022

Letzte Woche fand der „Nio Day 2021“ in China statt und dort hat der Hersteller den ET5 offiziell vorgestellt. Das wird eine neue Elektro-Limousine sein, mit der man das Tesla Model 3 angreift und die im September 2022 global kommen soll.

Nio peilt bis zu 1000 km Reichweite an

Der Nio ET5 ist mit 4,79 Metern zwar minimal länger, als das Tesla Model 3, aber diese minimal längere Bauform bringt den Vorteil mit, dass man nicht nur einen Akku mit 75 kWh, sondern auch einen mit 100 kWh und 150 kWh verbauen kann.

-->

Der Nio ET5 kommt also entweder 550 km, 700 km oder 1000 km weit. Wobei das die Angaben des CLTC-Zyklus in China sind, da kann man also noch großzügig ein paar Kilometer abziehen. Nio bezeichnet die letzte Stufe des ET5 als „Ultralong Range Battery“, allerdings haben wir für diese Version noch keine Preisangabe.

Die kleine Version des Nio ET5 (die bei vielen Herstellern ironischerweise die große Akkugröße darstellt) startet bei ca. 45.000 Euro und die mittlere Version kostet weniger als 55.000 Euro in der Basisausstattung. Wobei man bedenken sollte, dass es sich hier um Preise für China handelt, die bei uns anders aussehen dürften.

Funfact: Für die Unterhaltung im Innenraum gibt es nicht nur ein großes Display mit HDR, man bietet den Nio ET5 auch optional mit einer AR-Brille (entwickelt von Nreal) oder einem VR-Headset an. So soll die Ladezeit angenehm gestaltet werden.

Weitere Highlights: Ein 7.2.1-Soundsystem mit bis zu 1000 Watt, bis zu 360 kW (480 PS) mit zwei Elektromotoren, ein Autopilot-System, was aus 11 Sony-Kameras, fünf Radar- und zwölf Ultraschall-Sensoren und einem Lidar-Sensor besteht.

Klingt gut? Nio hat auf dem „Nio Day 2021“ auch bestätigt, dass man ab 2022 in Deutschland angreifen wird. Details stehen aber noch aus. Und neben dem Nio ET5 werden wir dann auch den Nio ET7 sehen, der ab Januar in die Produktion geht.

Genau sowas würde ich mir langsam ehrlich gesagt auch mehr von den deutschen Autoherstellern wünschen, der BMW i4 ist da eigentlich die einzige Option und die ist teurer, als die Optionen von Tesla, Polestar und jetzt eben auch Nio. Der Fokus liegt sehr stark auf Elektro-SUVs, daher bin ich wirklich auf den Nio ET5 gespannt.

Renault Mégane E-Tech: Das kostet er in Deutschland Der elektrische Renault Mégane kann seit einigen Wochen konfiguriert werden, es gab bisher aber noch keine Preise. Seit der Ankündigung im September hat das Unternehmen dazu geschwiegen. Bis heute, denn wir haben endlich die Preise. Renault möchte ca. 35.000 Euro…16. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->