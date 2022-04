NIO plant ein Smartphone und sieht Apple als Konkurrenz bei Autos

NIO ist ein Autohersteller aus China, über den wir hier schon häufiger berichtet haben. Mit Blick auf die Zukunft hat man diese Woche verraten, dass weniger die klassische Autoindustrie, sondern vielmehr Marken wie Apple die Konkurrenz sind.

Es sei mit Blick auf den Wandel leichter, wenn man bei Null beginnt, so der Chef von NIO. Natürlich ist es sehr komplex ein Auto zu bauen, aber es ist leichter, als ein so großes Unternehmen wie beispielsweise Volkswagen oder Ford zu transformieren.

NIO plant ein Smartphone

Interessant ist aber, dass NIO bestätigt hat, dass man ein Smartphone plant. Das Projekt befindet sich noch ganz am Anfang in der Forschungsphase, aber es gibt wohl den Wunsch, dass man ein Smartphone entwickelt, welches besser mit dem Auto verknüpft ist. NIO möchte herausfinden, ob man so ein Gerät bauen kann.

Das heißt also nicht, dass das Projekt auch sicher umgesetzt wird.

Es sei übrigens sehr leicht ein Smartphone in der heutigen Zeit zu bauen, so NIO, aber es sei weiterhin extrem schwer ein gutes Smartphone zu bauen. Aktuell gibt es immer mehr Smartphonehersteller, die Interesse an Autos haben, aber es ist auch interessant zu sehen, dass ein Autohersteller in die Smartphone-Richtung geht.

