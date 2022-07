Hyundai Ioniq: N-Modelle offiziell bestätigt

Hyundai präsentierte heute die technischen Details zum Hyundai Ioniq 6 und im offiziellen Produktvideo sieht man am Ende auch den Ioniq 5 und sogar noch den Ioniq 7 als Konzept. Das sind die drei offiziellen Ioniq-Modelle von Hyundai bisher.

Hyundai wird bald N-Modelle zeigen

Ganz am Ende des Videos sieht man die drei Modelle zusammen fahren und dann kommt ihnen auf einmal ein Auto entgegen. Durch die wackelige Kameraführung deutet Hyundai an, dass dieses Modell sehr schnell auf der Straße unterwegs ist.

-->

Ja, das ist ein Teaser für kommende N-Modelle. Hyundai hat gegenüber Electrek verraten, dass wir bald („sehr bald“) erste Details bekommen werden. Den Hyundai Ioniq 5 testet man ja schon seit einer Weile im Alltag, der macht also den Anfang.

Es wird aber auch Zeit, dass Hyundai nachzieht, denn bei Kia hat man bereits die GT-Version des Kia EV6 gezeigt. Die 430 kW (585 PS) und 740 Nm Drehmoment dürfte es also auch bald beim Hyundai Ioniq 5 N und Hyundai Ioniq 6 N geben.

Wann ist mit den Details zu rechnen? Am 17. Juli findet der Hyundai N Day statt, da wird man die N-Modelle also sicher ankündigen. Der Hyundai Ioniq 5 N kommt wohl noch 2022, der Hyundai Ioniq 6 N steht aber vermutlich erst nächstes Jahr an.

Video: BMW i4 M50 im Test

BMW i4 M50 im Test: Ist das ein gutes Elektroauto? Ohne lange Pause kommen wir heute direkt zum nächsten Elektroauto, welches mich in den letzten Tagen im Alltag begleitet hat. Es handelt sich um den noch sehr frischen BMW i4, den ich in der Top-Ausstattung als BMW i4 M50 testen…9. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->