Elektromobilität: Audi glaubt weiter an das Premium-Image

Audi hat sich als Premium-Marke einen Ruf aufgebaut, doch die Elektromobilität mischt die Karten neu. Was ist in der heutigen Zeit eine Premium-Marke? Ist es Tesla, die bei der Software und Elektromobilität vor Audi liegen? Oder ist es Audi, die weiterhin die hochwertigeren Autos mit dem besseren Fahrwerk bauen?

Es gibt keine Antwort darauf, denn das ist eine subjektive Entscheidung. Markus Duesmann (Chef von Audi) geht allerdings davon aus, dass Audi auch in Zukunft als Premium-Marke erfolgreich sein kann. Es glaubt nicht, dass sich das Verhalten der Kunden ändern wird und sie weiterhin mehr dafür zahlen werden.

We think customers will continue to be willing to pay for products they believe in. It happens in perfumes, in clothes, in watches, even in pencils. People will choose a brand whose values embody their beliefs and values.