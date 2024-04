Elon Musk könnte ein Problem für Tesla werden

Elon Musk hatte mit Elektroautos den richtigen Riecher vor ein paar Jahren und aus Tesla den Marktführer in dieser Kategorie gemacht. Viele haben nicht geglaubt, dass Tesla eine Marke für den Massenmarkt werden kann, doch jetzt ist sie der wertvollste Automobilhersteller, der 2023 das meistverkaufte Auto (Model Y) anbot.

Kunden ziehen Tesla weniger in Betracht

Doch die Nachfrage ist bei Tesla ziemlich stark eingebrochen und das könnte nicht nur daran liegen, dass Elektroautos allgemein ein kleines Plateau erleben, vor allem Elon Musk wird zum Problem, wie Reuters nach einer aktuellen Umfrage schreibt.

Die Autos von Tesla wurden in den letzten Jahren immer besser und Dinge wie Spaltmaße und schlechte Verarbeitung sind ein Thema der Vergangenheit. Doch die Zahl der Kunden, die Tesla in Betracht ziehen würden, geht gerade massiv zurück.

Viele denken bei Tesla direkt an Elon Musk und dessen rechte Ansichten und sehr kritische Aussagen in sozialen Netzwerken schrecken ab. Die mittlerweile große und starke Konkurrenz ist natürlich auch ein Grund, aber der CEO von Tesla soll den Ruf der Marke gerade negativ beeinflussen. Wäre es Zeit für einen neuen Chef?

Tesla könnte einen neuen CEO vertragen

Ich denke schon, denn Elon Musk ist mit X, Neuralink, SpaceX, xAI und Co. sehr stark ausgelastet und jetzt wäre in meinen Augen der richtige Zeitpunkt, dass Tesla eine neue Sichtweise bekommt, welche die Marke gut für die Zukunft aufstellt.

Das bedeutet nicht, dass die Arbeit von Tesla in den letzten Jahren schlecht war, ganz im Gegenteil, da hatte Elon Musk ein gutes Händchen, ich glaube nur, dass es ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel wäre, wenn ich Elon Musk derzeit beobachte.

Am Ende hängt das aber vom Erfolg von Tesla ab, sollte die Marke sich nach dem Einbruch also wieder fangen und das günstige Elektroauto, welches für 2025 auf dem Plan steht, einschlagen, dann kann sich Elon Musk entspannt zurücklehnen.

Sollte Tesla in diesem Jahr aber stärker einbrechen und sollten weitere Umfragen ergeben, dass das auch an Elon Musk liegt, wäre ein neuer CEO für Tesla denkbar.

Neue Produkte und Sichtweisen dahinter

Ich hatte das Thema übrigens auch schon mit René und gehöre zu denen, die das nicht ganz so kritisch sehen. Also klar, die Sichtweise von Elon Musk geht für mich persönlich gar nicht, aber wenn ich das bei Produkten einfließen lasse, dann wird es schwierig, denn wo hört man auf? Was ist mit den ganzen Produkten aus China?

Kann man ein Produkt aufgrund der Sichtweise eines CEOs schlecht finden, aber gleichzeitig Produkte aus einem Land kaufen, in denen Menschen unterdrückt werden? Um China kommt man in der Tech-Welt nicht herum und das ist eine Diktatur. Elon Musk redet nur, wer aber in China produziert, der unterstützt das aktiv.

Schwieriges Thema, das muss jeder für sich entscheiden. Ich versuche den Fokus auf die Produkte zu legen, kann aber durchaus verstehen, wenn man Tesla nicht mehr mag, weil man ein Problem mit Elon Musk hat. Jeder darf eine freie Meinung haben.

