Nachfrage nach Elektroautos bei Tesla bricht ein

Tesla feierte vor einem Jahr ein Rekordquartal mit Elektroautos und kam auf über 400.000 Einheiten in Q1 2023, es waren 422.875 Einheiten, um genau zu sein. In Q1 2024 liegt man mit 386.810 Einheiten ein gutes Stück unter diesem Wert von 2023.

Die Börse ging ebenfalls von über 400.000 Einheiten aus, was sich auch gerade an der Aktie bemerkbar macht. Das Tesla Model 3 und Model Y dominieren natürlich mit 369.783 Einheiten, Tesla Model S und Model X kommen auf 17.027 Einheiten.

Geschäftszahlen gibt es dann wie immer später, da hat Tesla zu einem Call am 23. April eingeladen. Ich bin mal gespannt, wie sich das auf den Umsatz und Gewinn zum Start ins neue Jahr auswirkt, da wird es sicher auch einen Einbruch geben.

Tesla fehlt ein neuer Wachstumstreiber

Das neue Tesla Model 3 konnte die Nachfrage also nicht weiter steigern und die neue Performance-Version wird das sicher auch nicht tun. Ein neues Tesla Model Y im Sommer oder wenigstens eine weitere Version könnten das schon eher schaffen. Der SUV ist immerhin das meistverkaufte Auto 2023 und das wichtigste Pferd im Stall.

Doch Elon Musk hat bereits vor einem Einbruch beim Wachstum gewarnt, denn am Ende sorgt nur ein ganz neues Modell für den nächsten Push und das steht erst ab Mitte 2025 an. Sorgen würde ich mir zwar keine machen, spannend wird der Verlauf in diesem Jahr aber dennoch. Wie reagiert Tesla? Was kann man bis 2025 optimieren?

Mittlerweile schaltet Tesla auch ganz normale Werbung und sponsert Shows und mehr auf der Welt, da agiert man also wie ein klassischer Hersteller. Doch ohne ein günstigeres Elektroauto im Lineup wird das Wachstum vermutlich eher schwierig.

