Elon Musk: Produktion vom Tesla Model Y hat höchste Priorität

Elon Musk hat eine interne Mail an die Mitarbeiter von Tesla verschickt, in der er sie darauf hinweist, dass die Produktion vom Model Y jetzt extrem wichtig sei und die höchste Priorität habe. Beim Model 3, S und X läuft es soweit gut, nur das Model Y macht derzeit noch Schwierigkeiten, da es ein neues Produkt ist.

Das Tesla Model Y wird derzeit in Fremont produziert, wo Tesla auch sein vom Model 3 bekanntes Zelt für die Produktion von zusätzlichen Einheiten nutzt. Elon Musk hat in der Mail angekündigt, dass er nun jede Woche persönlich bei den beiden Produktionslinien vorbeischauen und die Lage optimieren möchte.

Die Corona-Krise hat vor allem das Model Y getroffen, denn die Produktion ist gerade erst angelaufen, da musste man auch schon die Fabriken schließen. Das Model Y gilt neben dem Model 3 aber als eines der wichtigsten Produkte von Tesla, welches beim Wachstum auf dem Markt in Zukunft helfen soll.

Der Chef von Tesla will von den Mitarbeitern wissen, ob er etwas tun kann, was die Situation verbessert. Solche Mails werden laut Electrek eigentlich nur verschickt, wenn man ein konkretes Problem fixen möchte. Tesla scheint in diesem Fall aber noch Schwierigkeiten mit der allgemeinen Fertigung vom Model Y zu haben.

Das Model Y mache laut Elon Musk jetzt den Unterschied und ich bin gespannt, wie sehr es die Verkaufszahlen von Tesla in diesem Jahr beeinflussen wird.

It is extremely important for us to ramp up Model Y production and minimize rectification needs. I want you to know that it really makes a difference to Tesla right now.