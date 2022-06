Elon Musk: Das war „ein sehr hartes Quartal“ für Tesla

Elon Musk ist dafür bekannt, dass er Mitarbeitern gerne mal Mails schreibt. Und nachdem bekannt wurde, dass da bald Entlassungen anstehen, wollte er diese mit einer Mail vermutlich etwas beruhigen und motivieren, denn ihre Arbeit hat für Elon Musk eine große Bedeutung. Die Produkte von Tesla „machen die Welt besser“.

We *actually* build great, real products that people love and make their lives and the world better. That is so profound. It is an honest day’s work that you can feel in your heart. Whatever else is going on in this messed-up world, know that at least what you are doing is pure goodness and that I have infinitely more respect and admiration for you than the richest person on Wall St.

-->