Tesla steigert Umsatz und Gewinn

Tesla hat vor ein paar Tagen einen neuen Rekord bei den Auslieferungen gefeiert und da wundert es nicht, dass man auch Umsatz und Gewinn steigern konnte.

Der Umsatz lag in Q1 2022 bei 18,7 Milliarden Dollar, was im Vergleich zu Q1 2021 (10,4 Milliarden Dollar) eine deutliche Steigerung ist. Beim Gewinn verbucht man 3,3 Milliarden Dollar, wobei nur 679 Millionen Dollar von Zertifikaten kommen.

Tesla verkauft diese an andere Autohersteller, die nicht so gut bei den CO2-Werten sind. Vor ein paar Monaten hat man diese Verkäufe genutzt, um überhaupt in die schwarzen Zahlen zu kommen, das ist mittlerweile aber nicht mehr notwendig.

Tesla nutzt nicht das volle Potenzial

In den Geschäftszahlen hat Tesla betont, dass man nicht die volle Kapazität bei der Produktion fährt, da es auch hier an Bauteilen fehlt. Das dürfte auch noch 2022 so bleiben. Allerdings hofft man, dass es ab 2023 dann wieder so richtig losgeht.

Tesla hat in den letzten Monaten mehrere neue Gigafactories eröffnet und auch die dürften dann ab 2023 voll anlaufen. Ach, und Elon Musk träumt mal wieder von den Robotaxis, die jetzt 2024 kommen sollen. Doch das behauptet er immer wieder und ich würde sagen: Nicht darauf vertrauen und abwarten, bis diese wirklich kommen.

Was man aber sagen kann: Tesla ist profitabel geworden und bleibt es. Außerdem hat man in den letzten Monaten viele Vorkehrungen getroffen, die wichtig für die langfristige Strategie sind. Sobald sich die Lage auf der Welt wieder entspannt und die neuen Gigafactories voll laufen, rechne ich hier mit ganz anderen Zahlen.

