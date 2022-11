Kein guter Tag: Elon Musk feuert das halbe Twitter-Team

Das wird ein sehr harter Tag für Twitter als Unternehmen, denn es stehen sehr viele Entlassungen am heutigen Freitag an. Es soll zwar nicht ganz so schlimm wie am Anfang berichtet werden, aber etwa die Hälfte der Mitarbeiter werden heute gehen.

Twitter und der Tag der Massenentlassungen

Mehrere US-Medien berichten, dass es in den Morgenstunden die Mails gibt, die dann mitteilen, ob man bleiben oder gehen darf. Bei Twitter arbeiten derzeit etwa 7.500 Menschen, das werden also fast 4.000 Entlassungen an einem Tag sein.

Erste Mitarbeiter im Home-Office wurden übrigens schon ausgeloggt und können nicht mehr auf Slack und Co. zugreifen, es geht also direkt los. Und das Office von Twitter wird heute teilweise dicht gemacht und vermutlich auch länger offline sein.

Eine harte Zeit für Twitter als Unternehmen

Elon Musk hat viel Geld für Twitter auf den Tisch gelegt, eigentlich viel zu viel. Und es wirkt so, als ob er die 44 Milliarden Dollar so schnell es geht reinholen will. Er wollte ja erst aus dem Deal raus, vielleicht strebt er einen schnellen Verkauf an.

Mitarbeiter sind jedenfalls der teuerste Posten in den meisten Unternehmen und so eine Masse an Entlassungen spart Geld. Doch sie kann ein Unternehmen und die Moral der anderen Mitarbeiter zerstören. Denn die Mitarbeiter, die wirklich gut sind und die man braucht, die werden sicher mal nach einem anderen Job schauen.

Das wird eine harte Zeit für Twitter als Unternehmen. Es deutet sich aber an, dass es eben nicht einfach wie bisher weitergeht, Elon Musk krempelt den kompletten Laden um. Mal schauen, wie das ausgeht. Ich bin da aber ehrlich gesagt skeptisch.

Vernetzte Mobilität: Die IAA 2023 parkt wieder in München Die IAA 2021 wanderte erstmals nach München und obwohl es durchaus viel Kritik an der neuen Umsetzung gab, so hält man daran fest. München bleibt Standort für eine der größten Automessen der Welt und Startschuss ist am 5. September 2023.…3. November 2022 JETZT LESEN →

-->