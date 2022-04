Elon Musk will Twitter kaufen

Es gab bereits Gerüchte dazu und nun ist klar: Elon Musk hat sein „bestes und endgültiges“ Angebot für den Kauf von Twitter Inc. unterbreitet und erklärt, das Unternehmen verfüge über „außergewöhnliches Potenzial, das er freisetzen werde“.

Musk will 54,20 US-Dollar pro Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 54 % gegenüber dem Schlusskurs vom 28. Januar und einem Wert von etwa 41 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Aktien des Social-Media-Unternehmens stiegen infolgedessen um 18 %.

Musk kündigte das Angebot am Donnerstag in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission an. Der Milliardär, der auch Tesla Inc. kontrolliert, hatte am 4. April erstmals eine Beteiligung von etwa 9 % bekannt gegeben.

Hier ist der Brief, den Musk laut CNBC an den Twitter-Vorsitzenden Bret Taylor geschickt hat, wie aus einer Sicherheitserklärung hervorgeht:

I invested in Twitter as I believe in its potential to be the platform for free speech around the globe, and I believe free speech is a societal imperative for a functioning democracy.

However, since making my investment I now realize the company will neither thrive nor serve this societal imperative in its current form. Twitter needs to be transformed as a private company.

As a result, I am offering to buy 100% of Twitter for $54.20 per share in cash, a 54% premium over the day before I began investing in Twitter and a 38% premium over the day before my investment was publicly announced. My offer is my best and final offer and if it is not accepted, I would need to reconsider my position as a shareholder.

Twitter has extraordinary potential. I will unlock it.

Elon Musk