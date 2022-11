EnBW baut Ladepark in Tornesch an der A23 (Schleswig-Holstein)

Das Energieunternehmen EnBW hat mit dem Bau eines neuen Schnellladestandorts für E-Autos begonnen. Ende des Jahres sollen Autofahrer an dem Ladestandort in Tornesch an der A23 ihr E-Auto laden können.



Der Großladepark befindet sich in Schleswig-Holstein etwa 30 Kilometer nördlich von Hamburg und wird mit acht Ladepunkten ausgestattet. An den Schnellladepunkten laden E-Autofahrer „100 Prozent Ökostrom“ mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt. Der neue Standort wird obendrein mit einer Fotovoltaikanlage großflächig überdacht. Die gewonnene Energie wird direkt für den Betrieb des Ladeparks verwendet, überschüssige Energie wird eingespeist.

Das Energieunternehmen betreibt nach eigenen Angaben deutschlandweit das größte Schnellladenetz für E-Autos mit über 700 Standorten. Regelmäßig kommen neue Standorte hinzu. In den kommenden Jahren plant EnBW weiter Investitionen in neue HPC-Ladestandorte.

Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern. EnBW sieht generell einen Bedarf von 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten im öffentlichen Raum in Deutschland bis zum Jahr 2030.

