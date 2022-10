EnBW Schnellladepark in Wernberg-Köblitz an der A93 geht in Betrieb

Das Energieunternehmen EnBW hat dieser Tage einen neuen Schnellladepark für Elektroautos in Wernberg-Köblitz an der A93 in Betrieb genommen.

Am neuen Großstandort des Energieunternehmens laden E-Autos an zwölf Schnellladepunkten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt. Der Schnellladepark in Wernberg-Köblitz liegt drei Kilometer entfernt vom Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald. Hier kreuzen sich die Bundesautobahnen 6 (Saarbrücken – Mannheim – Nürnberg) und 93 (Hof – Regensburg – Kufstein).

Die Überdachung hat die EnBW mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, die Solarenergie für den Betrieb des Ladeparks gewinnt. An allen Standorten des Unternehmens laden E-Autofahrer „100 Prozent Ökostrom“.

Neben dem Standort in Wernberg-Köblitz gibt es bereits sechs große EnBW Schnellladeparks im Freistaat: in Unterhaching, Dorfen bei München, Wörth an der Donau, Erlangen, Bad Kissingen Oerlenbach und Erkheim.

Insgesamt betreibt die EnBW mehr als 700 Schnellladestandorte in ganz Deutschland. Bis zum Jahr 2025 plant die EnBW jährlich 100 Millionen Euro Investitionen und steuert das Ziel an, ihr Schnellladenetz bis dahin auf 2.500 Standorte zu erweitern.

