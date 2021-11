EnBW: Einen Tag kostenlos das E-Auto laden

Kleiner Hinweis für alle Kunden von EnBW: Am heutigen 8. November 2021 können die ihr E-Auto komplett kostenfrei mit Strom versorgen.

Das kostenlose Laden soll an über 650 EnBW mobility+ Schnellladestandorten funktionieren, wie das Unternehmen aktuell mitgeteilt hat. Genauer gesagt: Die Aktion gilt für EnBW mobility+ Kunden und Kundinnen, und zwar an allen öffentlich betriebenen Schnellladestandorten (50+ kW) der EnBW, für DC-Ladepunkte (CCS- und CHAdeMO-Anschluss, keine AC-Ladestationen). Wie findet man diese? So:

Setzen Sie in der EnBW mobility+ App einfach die Filter zur Anzeige von CCS- und CHAdeMO-Steckern und den Filter „EnBW Stationen“, damit Ihnen die Ladestationen angezeigt werden, an denen Sie am 8. November 2021 von 7:00 bis 20:00 Uhr kostenlos laden können.

Das kostenlose Laden gilt für alle Ladevorgänge, die am 8. November 2021 nach 7:00 Uhr am Morgen und vor 20:00 Uhr am Abend begonnen wurden.

Die Kosten der Ladung (kWh) sollen laut EnBW dann am Ende des Ladevorgangs gutgeschrieben werden. Obacht: Das kostenlose Laden bezieht sich ausschließlich auf den kWh-Preis. Somit sind die Blockier- und Grundgebühr von der Aktion ausgeschlossen.

Dann bleibt nur noch zu sagen: fröhliches Gratis-Laden!

EnBW ist doppelter #Testsieger @connect_de & lädt heute zum kostenlosen Laden ein: Aktion für EnBW mobility+ Kund*innen gilt von 7-20 Uhr an allen EnBW-Schnellladepunkten (50+kW, CCS & CHAdeMO-Anschluss) in 🇩🇪. Alle Infos: https://t.co/j7HPY9lBAK #WirLadenDeutschland #Emobility pic.twitter.com/BvV7PmJbC1 — EnBW (@EnBW) November 8, 2021

