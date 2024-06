EnBW optimiert Flottenmanagement: Kilometerstände per App erfassen

Die EnBW erweitert ihr Angebot für Flottenkunden, indem sie ab Anfang Juli die Erfassung des Kilometerstands direkt in der EnBW mobility+ App ermöglicht.

Damit wird das Flottenmanagement in Unternehmen deutlich vereinfacht. Flottenkunden können ihren Kilometerstand dann jederzeit in der Kategorie „Dienstlich Laden“ der EnBW mobility+ App eingeben. Für Poolfahrzeuge, die keinem festen Flottenmitglied zugeordnet sind, können die Flottenmanagerinnen die Kilometerstände auch selbst erfassen.

EnBW verarbeitet Informationen in Echtzeit

Die erfassten Informationen stehen in Echtzeit sowohl in der App als auch im EnBW Smart Mobility Portal zur Verfügung. In diesem zentralen Verwaltungstool können alle Teilnehmer, Ladekarten und Vorgänge verwaltet werden. Zukünftig sollen dort auch die Kilometerstände mit Erfassungsdatum und die berechneten Ladekosten pro Kilometer angezeigt werden.

Darüber hinaus hat die EnBW seit Juni dieses Jahres den Preisfilter in der EnBW mobility+ App optimiert. Außerdem wurde die Darstellung der Standortdetails verbessert, sodass Kunden Informationen wie Ladeleistung, Steckertypen und Öffnungszeiten besser im Blick haben. Insgesamt können Kundinnen im EnBW „HyperNetz“ an über 600.000 Ladepunkten in 17 europäischen Ländern laden, darunter auch die Ladepunkte hunderter anderer Betreiber.

