EnBW plant Flaggschiff-Ladepark in Europa

EnBW hat diese Woche bekannt gegeben, dass man einen neuen und vor allem sehr großen Ladepark in Europa plant. Es soll ein „Flaggschiff“-Ladepark werden und als Standort hat man sich für das Kamener Kreuz in NRW entschieden.

Es wird mit bis zu 300 kW geladen

Es sind 52 Ladepunkte geplant, an denen man mit bis zu 300 kW laden kann (falls das mit dem Elektroauto möglich ist). Außerdem setzt man hier auf 100 Prozent Ökostrom und möchte einen kleinen Blick in die rein elektrische Zukunft bieten.

Aktuell kann es zwar vorkommen, dass Standorte mit den üblichen (ca.) 10 Ladeplätzen voll sind und man an einem Supercharger von Tesla warten muss, aber komplett überfüllt sind die Standorte selten. Das wird sich aber nun sicher zügig ändern, denn die Verkaufszahlen von Elektroautos nehmen rasch zu.

Die Ladesäulen vor Ort sind überdacht (danke!) und es gibt eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Überschüssige Energie wird EnBW dann in das örtliche Stromnetz fließen lassen. In der Nähe findet man Restaurants und Geschäfte, aber mit so einer Ladeleistung werden viele nur einen kurzen Stopp einlegen müssen.

Schönes Projekt, aber bei einer Sache wäre ich nicht so optimistisch: Auf dem Mockup (Beitragsbild) sieht man einen Cypertruck von Tesla. Ich gehe nicht davon aus, dass wir dieses große Schiff in absehbarer Zeit in Europa sehen werden.

