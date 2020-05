Epic Games Store: GTA 5 soll kostenlos angeboten werden

Im Epic Games Store wird es auch heute wieder ein kostenloses Spiel geben, doch im Gegensatz zu den letzten Wochen macht Epic ein Geheimnis aus dem Spiel. Nun deutet sich an, dass man mit GTA 5 einen Blockbuster verschenken wird.

GTA 5: Ab 17 Uhr kostenlos bei Epic?

Wie Gamepressure berichtet, wird Grand Theft Auto 5 ab heute und bis zum 21. Mai kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein. Es handelt sich wohl um die „Premium Edition“ von GTA 5, die man Nutzern gratis anbieten möchte.

GTA 5 hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, gehört aber zu den am meisten verkauften Spielen auf der Welt. Außerdem würde dieser Schritt sicher auch den Hype (Promo-Aktion?) um einen möglichen Release von GTA 6 anfeuern.

Die Aktion im Epic Games Store startet um 17 Uhr deutscher Zeit, wir werden also am Nachmittag erfahren, ob es GTA 5 kostenlos gibt. Ich finde, dass das gar nicht so abwegig klingt, denn GTA 5 ist nicht mehr teuer und Rockstar Games könnte damit die Zahl der Spieler ausbauen und mit den In-App-Käufen weiterhin Geld verdienen. Die Ankündigung wird nachher u.a. über Twitter stattfinden.

