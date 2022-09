Es gibt neue Angebote im PlayStation Store

Sony hat wieder neue Angebote im PlayStation Store online gestellt und ihr könnt bei ausgewählten Spielen wieder ein paar Euro sparen. Schaut dazu einfach auf der Seite des PlayStation Stores vorbei, eine Aktion nennt sich „Planet der Rabatte“.

Bei den Angeboten gibt es unter anderem Demon’s Souls, Rollerdome, Ghost of Tsushima, It Takes Two, Cuphead, Ratchet & Clank: Rift Apart und natürlich auch das große Highlight für die meisten von euch: Den Landwirtschafts-Simulator 22.

Denkt wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige Blockbuster dabei, die auch als physische Version bereits günstig zu haben sind.

