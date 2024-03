Extremisten wollen Tesla „komplett zerstören“

Bei Tesla gab es heute in der Nähe des Werks in Grünheide einen Brandanschlag und jetzt steht fest, was viele vermutet haben: Das waren Linksextremisten. Wie der Tagesspiegel berichtet, habe die bekannte „Vulkangruppe“ heute „Tesla sabotiert“.

Die Sicherheitsbehörden „prüfen das derzeit“, aber die Gruppe plant „die komplette Zerstörung der Gigafactory“ und möchte „Technofaschisten wie Elend Musk“ (also Elon Musk) absägen. Es geht bei der Aktion um die „Befreiung vom Patriarchat“.

Tesla hat das Werk in Grünheide mittlerweile evakuiert und Michael Stübgen von der CDU teilte mit, dass dies Konsequenzen haben wird, denn falls es stimmt, dann sei das ein „perfider Anschlag auf unsere Strominfrastruktur“ in Deutschland.

Bei Tesla geht man davon aus, dass es „einige Zeit“ dauert, bis das Werk wieder mit Strom versorgt wird. Bisher ist also noch unklar, ab wann das Model Y, welches in Deutschland produziert wird, wieder vom Band rollt, derzeit steht das Werk still.

