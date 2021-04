Fable, Everwild und Perfect Dark für die Xbox noch in weiter Ferne

Microsoft hat bereits einige Spiele für die Xbox angekündigt, die exklusiv sein werden und auf die sich viele freuen. Ganz vorne mit dabei: Fable. Doch auch Everwild und Perfect Dark haben bisher einige Xbox-Fans begeistern können.

Diese neuen Spiele sind zwar Blockbuster für die Xbox, aber sie sind angeblich noch in sehr weiter Ferne. Eine Quelle scherzte sogar, dass sie mit einer neuen Xbox kommen könnten, so früh ist das Stadium der Entwicklung bei Microsoft.

Das bedeutet wohl, dass wir weder Fable 4, noch die anderen Spiele kommendes Jahr und vielleicht auch noch nicht 2023 sehen werden. Fände ich dann doch ein bisschen schade, denn ich verstehe es zwar, wenn man Spiele früh zeigt, um die Verkaufszahlen zu steigern, aber so früh? Mal schauen, ob sich Microsoft in den kommenden Monaten mit etwas mehr Details zu Fable 4 und Co. äußern wird.

Trailer: Exklusive Xbox-Spiele

