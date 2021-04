Xbox Game Pass: Sony plant wohl Antwort für die PlayStation 5

Der Xbox Game Pass hat sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt und ist für mich der derzeit größte Pluspunkt von Microsoft. Sony soll jedoch bereits an einer Antwort arbeiten, das hat David Jaffe (der einst an God of War arbeitete und jetzt nicht mehr bei Sony ist) gehört. Sony wird eine Antwort parat haben.

Was hat Sony für das Abo geplant?

Während Sony in der Vergangenheit eine eher ablehnende Haltung gegenüber dem Xbox Game Pass eingenommen hat, so deutete Jim Ryan schon Ende 2020 an, dass da doch etwas kommen wird. Was? Darüber wollte man nicht sprechen.

-->

Die Frage ist nur: Was hat Sony geplant? Wird man einen neuen Dienst zeigen? Wird man PS Now erweitern? Was wird der Dienst kosten? Wird es alte Spiele von der PS1, PS2 und PS3 geben? Wird man aktuelle AAA-Titel direkt zum Launch im Abo anbieten? Wir wissen nur, dass etwas kommt, aber noch nicht was genau.

Ich befürchte ja, dass Sony da jetzt irgendwie eine Antwort bastelt, weil der Xbox Game Pass immer beliebter wird und nicht, weil man das wirklich möchte. Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft gezeigt, dass dieser Dienst nun an erster Stelle steht, aber wird Sony ebenfalls so aggressiv bei der PlayStation 5 vorgehen?

Mal schauen, wie das Angebot von Sony aussieht und wann es kommt. Langfristig wäre eine Antwort jedenfalls nicht schlecht, aber auch nur, wenn sie wirklich eine Alternative für den Xbox Game Pass und nicht einfach nur ein halbherziges Produkt ist. Es könnte gut sein, dass wir da 2021 noch mehr von Sony erfahren werden.

Exklusives PlayStation-Spiel: Sony investiert in neues Studio Sony hat bekannt gegeben, dass man in ein neues Studio namens Haven investiert hat, welches von Jade Raymond geleitet wird. Es klingt in der Pressemitteilung so, als sei Haven weiterhin unabhängig und kein reines PlayStation Studio, aber das wird sich…17. März 2021 JETZT LESEN →

-->