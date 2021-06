Facebook bezahlt Analyse, die Apple und iOS 14 kritisiert

Was macht man, wenn nur ca. 2 Prozent der iOS-Nutzer (so eine ältere Studie) dem App-Tracking zustimmen und das dem Geschäftsmodell schaden könnte? Facebook hat sich nun für eine „wissenschaftliche“ Analyse entschieden.

Bei iMore hat man eine wissenschaftliche Veröffentlichung von D. Daniel Sokol (University of Florida Levin College of Law) und Feng Zhu (Harvard Business School) entdeckt, die sich kritisch mit Apple und iOS 14 auseinandersetzt.

-->

Worum geht es? Nutzer müssen nun zustimmen, wenn die iOS-Apps sie auch nach dem Verlassen der Apps weiter tracken und Daten sammeln wollen. Das Paper gibt nun an, dass dieser Schritt eine „wettbewerbswidrige Strategie“ von Apple sei.

Apple’s iOS 14 update represents an anti-competitive strategy disguised as a privacy-protecting measure. Apple now prohibits non-Apple apps from using information essential to providing relevant, personalized advertising, without explicit user opt-in. And users may opt-in only after they are shown an ominous and misleading prompt about “tracking,” one that Apple’s own apps and services need not display, because consumers are automatically “opted in” to Apple’s own tracking. Apple’s policy will have the pernicious effects of enhancing the dominance of iOS among mobile operating systems and the dominance of its own apps and services within the iOS ecosystem, while reducing consumer choice and devastating the free-app ecosystem.