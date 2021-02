Facebook plant bereits Clubhouse-Kopie

Clubhouse wird dem ein oder anderen von euch sicher schon begegnet sein, das ist der aktuelle Trend bei den sozialen Netzwerken. Die Audio-Plattform ist bisher aber nur für iOS und auf Einladung verfügbar, was sich beides bald ändern soll.

Was ist Clubhouse? Ihr könnt euch das ein bisschen wie Live-Podcasts vorstellen. Man öffnet zum Beispiel einen Raum und unterhält sich mit anderen Personen. Die Plattform hat in den letzten Tagen durch Elon Musk einen weiteren Push erlebt.

Facebook sitzt bereits an einer Kopie

Facebook wäre nicht Facebook, wenn man nicht schon an einer Kopie arbeiten würde. Laut New York Times ist diese bereits in Arbeit und man muss sagen, dass man immer schneller im Kopieren wird. Vielleicht könnte Facebook diese Energie auch in eine bessere Plattform mit Innovationen packen – aber das ist nur eine Idee.

Die Snapchat-Kopie kam gut an und ist mittlerweile als Stories bekannt und in allen Diensten von Facebook zu finden. Das mit der TikTok-Kopie namens Reels läuft im Moment noch nicht so gut, aber Facebook pusht diesen Bereich weiterhin stark.

Facebook hat nur ein Problem, wenn es um die Kopien geht: Man kann eine Idee nicht einfach nur nachbauen, man muss auch „angesagt“ sein. In der jüngeren Zielgruppe ist das Facebook aber nicht mehr, daher wird das mit den Kopien auch immer schwieriger. In diesem Fall dürfte es noch schwieriger als bei den Reels sein.

