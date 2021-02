Spotify denkt über kostenpflichtige Podcasts nach

Spotify hat im Rahmen der Geschäftszahlen nicht nur bekannt gegeben, dass man jetzt bald 350 Millionen aktive Nutzer hat, der Fokus lag auch auf den Podcasts.

Diese sind für Spotify ein wichtiges Element geworden und laut Spotify hören bereits 25 Prozent der monatlich aktiven Nutzer einen oder mehrere Podcasts. Die Zahl der Podcast-Stunden hat sich im Vergleich zum Vorjahr außerdem verdoppelt.

Daniel Ek, der aktuelle CEO von Spotify, hat sich im Gespräch mit Investoren laut TechCrunch auch zu diesem Thema geäußert. Man sieht eine steigende Nachfrage und ist der Meinung, dass in Zukunft mehrere Geschäftsmodelle geben wird.

Aktuell sind die Podcasts kostenlos und mit Werbung finanziert, doch man denk auch über Dinge wie kostenpflichtige Podcasts (z.B. über ein Abo) nach. Das hat schon eine Umfrage letztes Jahr angedeutet, in der Spotify von Nutzern wissen wollte, ob sie (und vor allem was sie) für ein Podcast-Abo zahlen würden.

I think we’re in the early days of seeing the long-term evolvement of how we can monetize audio on the internet. I’ve said this before, but I don’t believe that it’s a one-size-fits-all. I believe, in fact, that we will have all business models, and that’s the future for all media companies — that you will have ad-supported subscriptions and à la carte sort of in the same space, of all media companies in the future. And you should definitely expect Spotify to follow that strategy and that pattern.