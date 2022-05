Fall Guys ab dem 21. Juni für die Xbox und Switch verfügbar

Eigentlich stand der Release von Fall Guys für die Xbox und Switch schon für 2021 auf dem Plan, aber das klappte nicht. Fast ein Jahr später ist es jetzt aber dann doch passiert, denn diese Woche hatten die Entwickler zwei große Neuigkeiten.

Die eine wär der Release für die Xbox und Switch am 21. Juni, in exakt einem Monat wird man den ehemaligen PS4-Exklusivtitel also spielen können. Außerdem steht dann auch der Release im Epic Games Store an (Fall Guys gehört jetzt zu Epic).

Die zweite große Neuigkeit betrifft die Strategie von Fall Guys, denn Epic will das Spiel nicht nur für alle Plattformen mit cross-play anbieten, es wird auch kostenlos sein. Natürlich nicht komplett kostenlos, denn man setzt hier auf In-App-Käufe.

Die Details dazu gibt es im Blog der Entwickler, die bestätigt haben, dass man so deutlich mehr Spieler erreichen möchte. Ach, für PlayStation-Nutzer gibt es auch noch eine Neuerung, jedenfalls für alle mit einer PS5: Die Next-Gen-Version ist auch für den 21. Juni geplant (betrifft dann übrigens auch die Xbox Series X).

