Das neue PlayStation Plus: Sony nennt Liste der Spiele

Sony hat ein komplett neues PlayStation Plus geplant, welches ab Juni in Japan an den Start geht. Der offizielle Launch für Deutschland ist am 22. Juni geplant und es gibt drei Stufen Essential (8,99 Euro), Extra (13,99 Euro) und Premium (16,99 Euro).

Spannend wird es ab Extra und Premium, denn da kommt ein ganz neuer Katalog an Spielen dazu. Sony hat immer wieder betont, dass das kein Pendant zum Xbox Game Pass ist (weil sich das nicht lohnt), aber es gibt dennoch viele gute Spiele.

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima, PS4/PS5

Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

Matterfall |Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Drittanbieter

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

Dead Cells| Motion Twin, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco, PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

Es wird auch zahlreiche Klassiker der PlayStation-Ära geben, darunter auch viele Remastered-Versionen. Und falls ihr euch für Premium entscheidet, dann gibt es auch noch Spiele von der PS3, diese kann man dann allerdings nur streamen.

Interessant finde ich auch die Demos, die auf zwei Stunden begrenzt sind. Hier kann man volle zwei Stunden in ein Spiel schnuppern, was aber auch nur für die Premium-Stufe gilt. Zum Start im Juni ist die Auswahl aber noch überschaubar.

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

Horizon Forbidden West | Guerrilla Games, PS4/PS5

Drittanbieter

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Es soll monatlich neue Spiele in den jeweiligen Abos geben, so wie man das bisher auch kennt. AAA-Blockbuster landen sicher auch nach einer gewissen Zeit in den jeweiligen Stufen, bei den Top-Spielen dauert das aber sicher ein gutes Jahr.

Das ist dann doch irgendwie ein Xbox Game Pass „Light“ geworden, welchen man bereits mit der Extra-Stufe bekommt. Eine Ecke teurer als bei der Xbox und nicht so aktuell, aber ehrlich gesagt mit einem sehr starken Portfolio, bei dem man sieht, dass die PlayStation 4 die bisher (meiner Meinung nach) beste Ära von Sony war.

Hier und da fährt man noch mit angezogener Handbremse, es fehlt zum Beispiel der Klassiker „The Last of Us 2“, obwohl das Spiel älter ist. Sony hat sich sicher auch die Verkaufszahlen angeschaut – verdient man noch gut, ist ein Spiel raus.

Ich werde mir das neue PlayStation Plus sicher mal im Juni anschauen, es sieht nach einem eher mageren Sommer bei der Xbox und PlayStation aus, da kann man so ein Abo auch mal testen und sich das Angebot von Sony in Ruhe anschauen.

