Falschmeldung: Microsoft soll Valve übernehmen

Derzeit macht ein offensichtliches Fake-Gerücht die Runde, in dem behauptet wird, dass Microsoft ein Interesse an Valve habe. Angeblich sei ein Deal in Höhe von 16 Milliarden Dollar geplant. Mittlerweile greifen einige Medien diese Meldung auf.

Der Ursprung für dieses Gerücht ist ein X-Nutzer Namens „xDiorCS“, der diese Behauptung ohne weitere Angaben am 22. Mai geteilt hat. Wobei, ein Detail gab es hier noch, denn Microsoft soll diese Summe angeblich bar an Valve überweisen.

With approx. $80b CCE, Microsoft is preparing an offer of $16b for Valve No stock, all cash pic.twitter.com/VCZq6HkFmO — Dior (@xDiorCS) May 22, 2024

Die Meldung stimmt nicht, da haben mittlerweile nicht nur zahlreiche (und sehr gute) Quellen der Gaming-Branche bestätigt, es ergibt auch keinen Sinn. Ich kann mir zwar vorstellen, dass Microsoft sehr gerne Valve hätte, aber es ginge nicht.

Das Steam Deck entwickelt sich zu einem etablierten Handheld, es gibt sehr gute Marken mit Half-Life oder Counter-Strike und dann wäre da natürlich Steam, einer der lukrativsten Stores für Spiele. Die Summe wäre also vermutlich viel zu gering.

Doch was wirklich gegen so eine Übernahme spricht, sind die Behörden. Wir haben gesehen, was bei Activision Blizzard passiert ist und weder UK, noch die EU, noch die USA würden diesem Deal zustimmen. Activision Blizzard wurde am Ende mit einigen Bedingungen durchgewunken, doch die Grenze für Microsoft ist erreicht.

Neues Call of Duty kommt: Erster Teaser für das neue Spiel Microsoft hat heute den ersten Teaser für das neue Call of Duty veröffentlicht, das vermutlich den Titel „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ trägt und im Oktober auf den […]22. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->