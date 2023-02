Die Fidor Bank stellt ihr Geschäft ein

Die Fidor Bank AG wird ihr Bankgeschäft noch in diesem Jahr einstellen. Gegenüber Kunden hatte man das in der letzten Zeit bereits kommuniziert. Nun informiert man auch die Öffentlichkeit darüber.

Für aktive Kunden der Bank ist erst einmal wichtig zu wissen: Das Konto kann bis zum Ende weiterhin in vollem Umfang genutzt werden. Es muss aktuell nichts unternommen werden. Bis zur vollen Einstellung des Bankgeschäfts will die Fidor Bank den Geschäftsbetrieb also wie gewohnt aufrechterhalten. Weiter heißt es:

Wir werden uns mit Ihnen zeitnah in Verbindung setzen, um das Verfahren zur Schließung Ihres Kontos einzuleiten. Seien Sie versichert, dass Sie genügend Zeit haben werden, um Ihre Bankbeziehung auf ein neues Kreditinstitut zu übertragen. […] Die Zahlungsfähigkeit der Fidor Bank AG ist weiterhin sichergestellt. Die Einstellung des Bankgeschäfts erfolgt aus strategischen Gründen mit Unterstützung unseres Eigentümers Groupe BPCE.

Fidor Bank kündigt alle Produkte

Die in diesem Jahr folgende Kündigung umfasst sämtliche mit der Geschäftsbeziehung zusammenstehenden Produkte, wie z. B. das Giro- und Einlagenkonto mit entsprechender Zinsabrede, die Mastercard und, sofern eingeräumt, der Dispokredit.

Ein offener Dispokredit muss natürlich ausgeglichen werden und alle Unterlagen sollen man bis zum Beendigungszeitpunkt herunterladen, da der Onlinezugriff anschließend nicht mehr möglich sein wird.

Alle Kunde mit einem Spar- oder Kapitalbrief möchte die Bank gesondert kontaktieren, um die vorzeitigen Rückzahlungsmodalitäten zu erklären.

Der Kündigung kann nicht widersprochen werden, da die Fidor Bank AG ihr Bankgeschäft einstellt. Die Fidor Bank AG ist weiterhin Mitglied in der gesetzlichen Einlagensicherung.

