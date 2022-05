Es wird weiter FIFA-Spiele geben und sie werden „die besten“ sein

EA gab gestern bekannt, dass man die Partnerschaft mit der FIFA beendet hat. Es wird noch ein FIFA 23 geben, ein FIFA 24 ist aber nicht mehr geplant. EA Sports FC heißt die Zukunft bei EA. Jetzt hat sich auch die FIFA offiziell dazu geäußert.

Es wird neue FIFA-Spiele geben, auch über 2023 hinaus. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 und FIFA 26 werden geplant, auch ohne EA. Zukünftige Projekte bespricht man im Moment mit mehreren Partnern, denn es gibt eine kleine Änderung bei der FIFA.

Einen exklusiven Partner wie EA konnte man wohl nicht für einen Deal gewinnen, daher wird es die Lizenz in Zukunft für mehrere Anbieter geben. Außerdem haben die Verhandlungen für einen „großen Fußballtitel“ für 2024 (FIFA 24) begonnen.

Die Marke bleibt also und EA wird vermutlich sehr viel Konkurrenz bekommen. Die FIFA selbst sieht ihre eigene Marke natürlich als entscheidend für „die besten“ Fußballspiele an. Mal schauen, welche Entwicklerstudios da zuschlagen werden.

I can assure you that the only authentic, real game that has the FIFA name will be the best one available for gamers and football fans. The FIFA name is the only global, original title. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 and FIFA 26, and so on – the constant is the FIFA name and it will remain forever and remain THE BEST.