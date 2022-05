PlayStation 5: Sony blickt auf fast 20 Millionen Einheiten

Sony hat im Rahmen der Geschäftszahlen (FY2021 Q4) wieder konkrete Zahlen zur PlayStation 5 genannt, was Microsoft ja leider nicht bei der Xbox tut. So erfahren wir, dass man 2 Millionen Einheiten der PS5 im letzten Quartal verkaufen konnte.

PlayStation 5 mit fast 20 Millionen Einheiten

Wobei man aktuell weiterhin von produzieren und nicht nur von verkaufen sprechen kann, denn die Nachfrage ist auch 2022 viel höher als das Angebot. Insgesamt hat Sony mittlerweile übrigens 19,3 Millionen Einheiten der PS5 verkaufen können.

Sony hat auch verraten, dass man die Verkaufszahlen im laufenden Geschäftsjahr (FY2022, endet im März 2023) steigern möchte. Das dürfte aber kaum von Spielen oder Marketing abhängen, das entscheidet vermutlich nur die Liefersituation.

PlayStation 5 liegt hinter PlayStation 4

Das gesetzte Ziel von 22 Millionen Einheiten hat Sony also nicht erreicht und die PlayStation 5 liegt hinter der PlayStation 4 (im gleichen Zeitraum). Aber wie gesagt, eigentlich sind die aktuellen Zahlen von Sony fast egal, denn sie zeigen nur, wie viele PS5-Einheiten man produzieren konnte. Das dürfte 2022 auch so bleiben.

Für Sony ist das übrigens langsam ein kleines Problem, denn die PlayStation 4 ist von 1 Million auf 0,1 Million Einheiten eingebrochen. Die alte Generation wird uns in diesem Jahr weiter verfolgen, aber sie will so langsam auch keiner mehr kaufen.

