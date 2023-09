Hier sehen wir das neue Fitbit Charge 6

Wir wissen schon seit Sommer, dass Google einen neuen Fitness-Tracker bei Fitbit plant und wir wissen seit ein paar Tagen, dass es das Fitbit Charge 6 wird und erst letzte Woche hat man bei Fitbit eine Ankündigung für diese Woche versprochen.

Am 28. September werden wir also das Fitbit Charge 6 sehen und Mysmartprice hat bereits die ersten Bilder auftreiben können. Optisch tut sich also nicht viel, wir sehen aber den neuen Knopf an der Seite, den wir auch von den Uhren kennen.

Mit 150 Euro ist ein Fitbit Charge 5 sehr teuer für einen Fitness-Tracker, auch wenn es ein recht großes Display und viele Funktionen gibt. Und in diesem Jahr sollen ein paar Apps von Google dazukommen, wie Google Maps für die Navigation. YouTube Music ist ebenfalls geplant, vermutlich kann man so offline die Musik speichern.

Ich bin aber mal gespannt, was Google für das Fitbit Charge 6 haben möchte, da die Nachfrage nach Fitness-Trackern sinkt und das Fitbit Charge preislich doch sehr nach an einer vollwertigen Smartwatch ist. Am Donnerstag wissen wir mehr.

