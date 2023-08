Fitbit plant einen neuen Fitness-Tracker für 2023

Fitness-Tracker waren mal populär, haben in den letzten Jahren aber nachgelassen und wurden auch sehr stark von Fitness-Uhren und Smartwatches verdrängt. Doch es gibt noch Unternehmen, die daran festhalten. Und Google gehört zu diesen.

Jedenfalls bringt man weiterhin Fitbit-Produkte auf den Markt und bei der FCC ist jetzt ein neuer Fitness-Tracker aufgetaucht. Es sieht so aus, als ob er kein WLAN und nur Bluetooth besitzt, damit würde also ein günstiges Basismodell anstehen.

Doch es könnte gut sein, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist und Fitbit ein neues Lineup an Produkten für den Herbst geplant hat. Vielleicht sehen wir ja auch parallel zur Google Pixel Watch 2 neue Smartwatches von Fitbit. Was auch immer da für den Winter geplant ist, Google hält wohl weiterhin an der Fitbit-Hardware fest.

