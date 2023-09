Fitbit Charge 6 vorgestellt: Google zeigt neuen Fitness-Tracker

Google hält an Fitbit fest und plant auch weiterhin Fitness-Tracker, aber so richtig im Fokus stehen diese auch nicht mehr, daher hakt man die Neuerung kurz vor dem großen Google-Event kommende Woche ab. Das Fitbit Charge 6 ist jetzt offiziell.

Wer die Gerüchte der letzten Tage verfolgt hat, für den wird das jetzt keine große Überraschung sein, aber das tut nicht jeder und daher fassen wir für euch mal ganz kurz zusammen, was euch da mit der neuen Charge-Generation bei Fitbit erwartet.

Grundsätzlich verändert sich gar nicht so viel, das Design und der Aufbau bleiben weitestgehend gleich und es ist noch ein Fitness-Tracker, aber mit einem doch recht ordentlichen Display. Neu ist der seitliche Knopf, der Menüsteuerung dient.

Ebenfalls dabei: Eine präzisere Herzmessung, 7 Tage Akkulaufzeit, ein SpO2-Sensor, ein Temperatursensor, diverse Armbänder, Stressmanagement, Tracking des Schlafs und Google Maps & Google Wallet und YouTube Music-Steuerung.

Am Ende ein kleines Upgrade und es bleibt eben dabei, der Preis liegt bei 159,95 Euro und das ist in der heutigen Zeit, in der es viele gute und auch gleichwertige Alternativen bei Fitness-Trackern gibt (deren Nachfrage zurückgeht) recht hoch.

Schauen wir mal, ob Google genug Einheiten verkauft und daran festhält, mehr Details gibt es direkt bei Fitbit, wo man das Charge 6 ab sofort vorbestellen kann. Marktstart ist dann am 12. Oktober. Neue Smartwatches wurden nicht gezeigt.

