Das Xiaomi Smart Band 8 kommt nach Europa, aber es dauert noch

Xiaomi hat wohl keine großen Ambitionen mehr, wenn es um das Smart Band geht, welches früher ein beliebter Bestseller für den Sommer war. Es wurde gerne im Frühjahr vorgestellt, wie das Xiaomi Smart Band 8, und kam dann pünktlich zum Sommer global in den Handel. Doch jetzt wird es erst im Herbst zu uns kommen.

Darauf deutet jedenfalls ein Eintrag eines Händlers namens X-Kom in Polen hin, der von einem Marktstart am 3. Oktober spricht. Das ist echt spät, denn letztes Jahr gab es das Xiaomi Smart Band 7 im Juni. Es ist unklar, warum sich Xiaomi dieses Mal so viel Zeit lässt, vielleicht gibt es auf dem September-Event mehr Details.

Google Pixel Watch 2: Leak verrät Details Wir haben schon einige Details aus der Gerüchteküche rund um die Google Pixel Watch 2 erfahren, jetzt wurde sie aber bei Google selbst (Google Play Console) entdeckt und somit haben […]18. August 2023 JETZT LESEN →

-->