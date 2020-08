Fitbit Sense offiziell vorgestellt

Fitbit hat heute wie erwartet eine neue Generation der Versa vorgestellt, bietet mit der Fitbit Sense aber eine noch bessere Version davon an. Highlight von dieser ist ein EDA-Sensor, den es bisher noch nie in einer Smartwatch gab. Dieser Sensor misst die „Elektrodermale Aktivität“, was bedeutet: Euer Stresslevel.

Fitbit Sense kann auch EKGs aufzeichnen

Neben diesem Sensor gibt es auch die Option für ein EKG am Handgelenk, was wir seit der Apple Watch Series 4 kennen. Hinzu kommt noch, dass die Fitbit Sense eure Hauttemperatur messen kann. Fitbit bewertet eure Daten in der App und gibt euch Empfehlungen, wenn euer Stresslevel zum Beispiel zu hoch ist.

-->

Mit der Fitbit Sense will man nicht nur den Bereich „Fitness“ abdecken, sondern mehr in den Bereich „Selbstbewusstsein“ einsteigen. Daher gibt es auch einen neuen Namen, der die Smartwatch klar von der Versa 3 trennen soll. Das Design ist aber fast identisch, nur der Rahmen (für den EKG-Sensor) ist ein anderer.

Wer die komplette Ladung an Sensoren haben möchte, der muss aber auch 100 Euro mehr als bei der Versa 3 zahlen und kommt bei der Fitbit Sense auf eine UVP von 329,95 Euro. Die neue Smartwatch wird ab Ende September erhältlich sein.

PS: Google will Fitbit übernehmen und sprach immer wieder davon, dass man an der Hardware von Fitbit interessiert sei. Ich gehe mal stark davon aus, dass man die Fitbit Sense gesehen hat und genau diese Technologie nutzen möchte. Hier nochmal eine komplette Übersicht der Highlights, die Fitbit genannt hat.

Wear OS: Oppo Watch mit 46 mm und LTE kommt nach Deutschland Wie bereits erwartet worden war, wird die Oppo Watch mit 46 mm und LTE auch nach Deutschland kommen. Die Oppo Watch 46 mm LTE ist voraussichtlich ab Mitte Oktober 2020 in Schwarz für 399 Euro (UVP) erhältlich. Das hat Oppo…17. August 2020 JETZT LESEN →

-->