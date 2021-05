Ford F-150 Lightning: Der US-Bestseller wird elektrisch

Was in Deutschland der VW Golf (oder auch VW Tiguan) ist, ist in den USA der Ford F-150. Der Pickup ist seit Jahren das meistverkaufte Auto in den USA und konnte sich auch letztes Jahr ganz klar gegen die große Konkurrenz behaupten.

Der Ford F-150 wird rein elektrisch

Tesla möchte dieses Modell bald mit dem Cybertruck angreifen und auch andere Hersteller machen sich bereit. Doch Ford ist vorbereitet und will daher am 18. Mai den Ford F-150 Lightning vorstellen – das wird der rein elektrische F-150 sein.

Für uns ist das kaum relevant, aber für Ford und den elektrischen Wandel kann das ein großer Schritt sein. Falls der Erfolg der F-Reihe nämlich anhält, dann ist der Ford F-150 Lightning vielleicht bald das meistverkaufte Elektroauto der USA.

Wirklich viele Details hat Ford noch nicht genannt, man gibt nur an, dass es eine Version mit viel Power und Dual-Motor geben wird. So ein Pickup ist gar nicht mein Fall, ich bin aber dennoch gespannt, was Ford kommende Woche zeigen wird.

