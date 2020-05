Ford Mustang Mach-E: Viele OTA-Updates geplant

Ford hat bekannt gegeben, dass es zahlreiche OTA-Updates (Over The Air) für den Mustang Mach-E geben wird. Die meisten Updates sollen im Hintergrund geladen werden und dann bei einer kurzen Pause in nur zwei Minuten installiert werden können. Es wird aber natürlich auch größere Updates für das Auto geben.

Bei den großen und „älteren“ Autoherstellern ist so eine Nachricht noch nicht selbstverständlich, doch da hat vor allem Tesla gezeigt, dass auch Autos in der heutigen Zeit den Standard von Smartphones mitbringen müssen. Immerhin sind die meisten modernen Autos sowieso dauerhaft online.

Ford scheint übrigens nicht nur Updates für das SYNC-Infotainmentsystem beim Mustang Mach-E geplant zu haben, auch Performance-Updates sind geplant und es sollen Funktionen dazukommen, die es beim Marktstart noch nicht gibt.

Some installations will be virtually invisible to customers, who can select a regular time – such as the middle of the night – for updates while their Mustang Mach-E is parked. Many updates will be completed almost instantly after a customer starts their vehicle, while in-vehicle alerts will tell them what improvements have been installed.