Fotoscanner von Google Fotos: iOS-Version bekommt frisches Design

Der Fotoscanner ist eine App von Google Fotos, mit der man gedruckte Fotos mit der Kamera eines Smartphones scannen und speichern kann.

Das funktioniert hervorragend, da man die Aufnahmen in mehreren Schritten anfertigt und so Reflexionen vermeidet. Die App fügt am Ende alle Einzelaufnahmen zu einem Bild zusammen und speichert dieses ab.

Nun hat Google ganz frisch Version 1.7 für iOS veröffentlicht, die ein „komplett überarbeitetes Design für eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit und Navigation“ mitbringt. Auch wurde die Unterstützung für dynamische Farben (heller und dunkler Modus) implementiert.

Falls ihr die Fotoscanner-App von Google noch nicht kennt, ist das eventuell ein guter Anlass, sie mal auszuprobieren.

