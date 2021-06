Foundation startet im September bei Apple TV+

Neben der zweiten Staffel von Ted Lasso gibt es noch eine neue Serie bei Apple TV+, auf die ich persönlich sehr gespannt bin: Foundation. Bisher hieß es nur, dass diese bis Ende 2021 kommen soll, nun haben wir einen Monat: September.

Dieser Zeitraum stammt von Apple selbst und ist in einer Mail an Kunden zu finden, die seit gestern verschickt wird und in der man sie davon überzeugen möchte, dass sie ihr kostenloses Probeabo nicht kündigen (ich habe die Mail erhalten).

Foundation basierte auf den Romanen von Isaac Asimovs und obwohl ich diese nicht kenne, so konnte mich der erste Trailer letztes Jahr überzeugen. Werde ich mir anschauen, wobei Apple von einem „Serienstart“ spricht und daher gehe ich davon aus, dass sich Foundation bis in den Oktober/November hinziehen wird.

