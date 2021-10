Foxtron: Foxconn zeigt nächste Woche mehrere Elektroautos

Foxconn ist vielen als Auftragsfertiger für Apple und andere Hersteller ein Begriff, doch man möchte in Zukunft auch Elektroautos für andere Partner bauen. Das ist aber nicht alles, denn mit Foxtron steht jetzt auch eine eigene Elektromarke an.

Foxtron startet mit mehreren Elektroautos

Am 18. Oktober findet der HHTD 2021 (Hon Hai Tech Day) statt und diese Woche hat man bereits verraten, dass wir dort mehrere Elektroautos sehen werden. Man hat für Foxtron drei Elektro-Modelle für den Anfang geplant, das zeigt ein Teaser.

Dazu gehört einmal ein rein elektrischer Bus, dann gibt es noch ein kompaktes Modell, welches ein bisschen an den VW ID.3 von Volkswagen erinnert und Model C heißt, und eine Limousine, die sich laut Foxconn aber im E-Segment ansiedelt.

Es sind langfristig noch mehr Modelle geplant, auf der offiziellen Foxtron-Webseite bewirbt man die Elektro-Plattform und zeigt auch Umrisse für andere Autos wie einen SUV. Die MIH-Plattform von Foxconn soll vor allem auch sehr flexibel sein.

Der Fokus von Foxtron dürfte am Anfang voll auf China liegen, aber die Hersteller aus China haben Europa für sich entdeckt und strecken gerade ihre Fühler aus. Es würde mich also nicht wundern, wenn das Foxtron Model C bald zu uns kommt.

