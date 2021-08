fraenk Mobilfunk erhöht das Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter fraenk (by Congstar) wird in Kürze das Datenvolumen erhöhen. Es gibt 1 GB mehr pro Monat – auch für Bestandskunden.

Ab dem 1. September 2021 gibt es bei fraenk ein Gigabyte mehr Datenvolumen pro Monat. Das gilt allerdings nicht für neue Kunden, sondern auch Bestandskunden profitieren von dieser Aufwertung. Am monatlichen Grundpreis von 10 Euro ändert sich dabei nichts.

Der Anbieter informiert seine Kunden aktuell darüber mit folgender Nachricht:

fraenk bietet bisher für 10 Euro im Monat 4 GB Datenvolumen im Netz der Telekom mit LTE 25 sowie eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Zukünftig sind es dann also 5 GB für 10 Euro pro Monat. Gezahlt wird weiterhin ausschließlich per PayPal.

