FREE NOW integriert Carsharing-Angebot von MILES auch in Stuttgart

FREE NOW hat in dieser Woche sein Mobilitätsangebot in Stuttgart um die Fahrzeuge des Berliner Carsharing-Anbieters MILES erweitert.

Insgesamt stehen nun 150 Fahrzeuge und drei Modelle des neuen Dienstes in der baden-württembergischen Landeshauptstadt via FREE NOW zur Verfügung. Weitere Fahrzeuge sollen folgen.

Nutzer der App erhalten damit neben dem Angebot von SHARE NOW eine zweite Alternative aus dem Bereich Carsharing. Die Fahrzeuge können innerhalb des Geschäftsgebiets flexibel angemietet und abgestellt werden. Abgerechnet wird nach gefahrenen Kilometern (0,98 EUR pro km).

MILES gehört zu den ersten Kooperationspartnern von FREE NOW. Seit 2020 hat sich die Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen auf mittlerweile neun Standorte in Deutschland ausgeweitet. Neben den Angeboten aus dem Bereich Carsharing und Mikromobilität (E-Scooter) bietet FREE NOW in Stuttgart zudem Angebote aus den Bereichen Taxi und Mietwagen mit lizenzierten Fahrern.

