FREE NOW integriert ÖPNV-Tickets in seine App

User von FREE NOW können neben Taxi, Mietwagen mit Fahrern, E-Scootern, E-Bikes, E-Mopeds und Carsharing fortan auch Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) buchen. Damit bietet die Mobilitätsplattform FREE NOW nun alle Verkehrsarten aus einer Hand. Aber leider erstmal nur in wenigen Gebieten.

In Kürze können FREE NOW User Tickets im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), zum Beispiel in Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bochum, Wuppertal und Duisburg, via App buchen. In einem ersten Schritt handelt es sich dabei um Tickets für Einzelfahrten, Tages- sowie 48-Stunden-Pässe. Die technische Integration ist bereits erfolgt.

Der Vertrieb der Tickets wird durch eine Kooperation mit dem niederländischen Aggregator Tranzer ermöglicht, erster ÖPNV-Partner ist die Düsseldorfer Rheinbahn. Zusätzliche Kooperationen mit weiteren Verkehrsverbünden in Deutschland und Europa sind „in naher Zukunft“ geplant.

Die Buchung und Bezahlung der ÖPNV-Tickets erfolgen wie gewohnt über das bestehende FREE NOW-Kundenkonto.

