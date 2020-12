freenet FLEX bekommt Voice over LTE

Mit freenet FLEX gibt es seit August app- gesteuerte Mobilfunktarife der freenet Group. Umgesetzt wird das Ganze von der Klarmobil GmbH. Nun können die Kunden auch Voice over LTE (VoLTE) nutzen.

Bei freenet FLEX wertet man die eigenen Tarife ab sofort durch die mögliche Nutzung von VoLTE auf. Kunden mit einem VoLTE-fähigen Smartphone müssen den Dienst in den Einstellungen des Geräts aktivieren. Daraufhin wird der Zugang automatisch beim Netzbetreiber freigeschaltet.

Eine Verbindung über VoLTE kann nur dann stattfinden, wenn die genutzten Devices und Einstellungen beider Gesprächspartner VoLTE unterstützen und sich beide Teilnehmer während des Gesprächs auch im LTE-Netz befinden. Voice over LTE ist ein Verfahren für Sprachtelefonie über das LTE-Netz.

Freenet Flex ermöglicht es dem Nutzer, die für ihn passende Tarifvariante aus drei unterschiedlichen Angeboten zu wählen. Freenet FLEX administriert sich vollständig aus der App heraus, egal ob Bestellung, Tarifwechsel oder Kündigung.

Zur Wahl stehen aktuell drei Tarif-Varianten „freenet FLEX 5 GB“, „freenet FLEX 10 GB“ und „freenet FLEX 15 GB“, die sich im Preis und beim ungedrosseltem Datenvolumen der mobilen Internet-Flat unterscheiden. Die 5 GB Flat kostet 10,- Euro/Monat, die 10 GB-Flat 15,- Euro/Monat und die 15 GB Variante 18,- Euro/Monat.

freenet FLEX mit Flats für Telefonie und SMS

Alle drei Tarifvarianten beinhalten Flats für Telefonie und SMS und sind jeweils monatlich kündbar. Ein Tarifwechsel innerhalb FLEX ist ebenfalls via App möglich. Der Kunde surft bei freenet FLEX im LTE-Netz von Vodafone mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s – und das auch im Ausland, da der Tarif eine EU-Daten-Flat für die Nutzung im Rahmen der geltenden Fair Use Policy beinhaltet.

Rufnummernmitnahme und eine Wunschrufnummer sind inklusive. Der Kundenservice wird via WhatsApp abgewickelt, die Bezahlung läuft allein über den Partner PayPal und die SIM-Karte kommt auf Wunsch in vielen Großstädten auch per Same Day Delivery. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 10 Euro.

