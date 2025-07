Polestar geht neue Wege in Deutschland

Polestar setzte bisher eher auf den direkten Online-Verkauf an Kunden, was nicht für alle Zielgruppen der optimale Weg ist. Daher baut die Geely-Marke ihre Präsenz gerade um und sucht neue Partner für ein aktives Vertriebsmodell in Deutschland.

Ende des Jahres kommt mit der Koch Automobile AG ein neuer Partner dazu, der schon jetzt als Service-Partner fungiert und Volvo-Händler ist. Polestar möchte die „Präsenz in Deutschland weiter ausbauen und stärken“, wie man mitgeteilt hat.

Im ersten Halbjahr konnte Polestar wieder wachsen, denn mit dem 3er und 4er sind zwei neue Elektroautos ins Portfolio gewandert und endlich auch SUVs. Doch der richtige Bestseller, der Polestar 7, wird jetzt erst geplant und soll 2027 kommen.

Der Vertrieb ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber ich bin gespannt, ob das aktuelle Portfolio wirklich ausreicht, um für das benötigte Wachstum zu sorgen. Ein Polestar 7 (kompakter SUV) wäre jetzt genau richtig, dauert aber über zwei Jahre.

