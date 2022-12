freenet Internet: Bezahlmethode SEPA-Lastschrift verfügbar

Ab sofort gibt es für freenet Internet, ein App-gesteuertes Internetangebot der freenet AG, eine neue Bezahlmethode.

Gedacht ist freenet Internet für den stationären Einsatz, also qusais als „DSL-Ersatz“ für Wenignutzer. Ab sofort lässt sich der Dienst auch per SEPA-Lastschrift bezahlen. Freenet Internet bietet einen Internetzugang über das Mobilfunknetz ohne Mindestvertragslaufzeit. Für 29,99 Euro im Monat surft man mit bis zu 100 Mbit/s im Netz von Telefónica. Buchbar ist das ganze nur per App.

freenet Internet im Überblick

1.000 GB je Monat im Netz von Telefónica

je Monat im Netz von Telefónica Surfen mit bis zu 100 Mbit/s über LTE

über LTE Nach Verbrauch von 1.000 GB/Monat trotzdem weitersurfen mit 1 Mbit/s

Einfache Installation ohne Techniker

Monatlich kündbar

Kosten/Monat: 29,99 Euro

Einmalige Kosten für Kartenaktivierung: 29,99 Euro

Optional: Router (FRITZ!Box 6820 LTE) für einmalig 149,99 Euro

Kundenservice via Chatbot beziehungsweise Rückruf durch den Kundenservice

Bezahlung über PayPal oder (jetzt neu) SEPA-Lastschrift

Verfügbar via freenet Internet App

Zu freenet Internet →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

