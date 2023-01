freenet Internet: Jetzt auch als DSL-Zugang

Ab sofort gibt es freenet Internet, ein App-gesteuertes Internetangebot der freenet AG, nicht nur im Mobilfunknetz als LTE-Version, sondern auch als DSL-Variante.



Neben freenet Internet LTE, das auch unterwegs nutzbar ist, gibt es mit freenet Internet DSL ab sofort auch eine Lösung für die eigenen vier Wände. Für die Nutzung des Angebots ist grundsätzlich jeder aktuelle DSL-fähige Router geeignet. Alle, die noch nicht über ein entsprechendes Gerät verfügen, können bei freenet optional die AVM Fritz!Box 7530 AX bestellen.

Freenet Internet lässt sich vollständig via App steuern, die es kostenlos im Apple App- oder Google Play Store gibt. Das monatlich kündbare Angebot gibt es für 29,99 Euro/Monat und einem einmaligen Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro.

Die Bezahlung ist via PayPal oder SEPA-Lastschrift möglich. Freenet Internet sowie der passende Router sind auch in allen freenet Shops erhältlich. Buchbar ist das ganze zudem wie gewohnt per App.

freenet Internet DSL im Überblick

Internet-Flatrate im VDSL-Festnetz

Surfen mit bis zu 100 Mbit/s

Monatlich kündbar

Kosten/Monat: 29,99 Euro

Anschlusspreis/einmalig: 29,99 Euro

Optional: Router (AVM Fritz!Box 7530 AX) für einmalig 149,99 Euro

Kundenservice via Chatbot

Bezahlung via PayPal oder SEPA-Lastschrift

Verfügbar via „freenet Internet“-App sowie in allen freenet Shops

Zu freenet Internet →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->