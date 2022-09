Freevee: Das zeigt euch Amazon im Oktober 2022

Mit Freevee haben wir mittlerweile einen weiteren Streamingdienst in Deutschland, hier möchte Amazon eine kostenlose Alternative zu Prime Video aufbauen. Diese finanziert sich durch Werbung und es gibt hier auch eigene und exklusive Inhalte.

Und das bedeutet, dass wir euch hier neben Netflix und Co. auch die Highlights für Freevee präsentieren werden, auch wenn die Liste hier gerne etwas kürzer ausfällt. Macht ja aber nichts, Disney hat auch nicht viel mehr neue Inhalte bei Disney+.

Was ihr in der Liste unten nicht finden werdet: TROPPO – THE TRUTH LIES BENEATH THE SURFACE. Das ist ein Freevee Original uns startet am 21. Oktober.

Freevee: Die Highlights im Oktober 2022

Neue Serien

Verfügbar ab 01. Oktober 2022:

Die Slawen – das Feuer der Macht

OC. California – Staffel 1 bis 4

ALF – Staffel 1 bis 4

Kajok – Staffel 1

Alle hassen Chris – Staffel 1 bis 4

Neue Filme

Verfügbar ab 01. Oktober 2022:

Belleville Cop

Der Krieg des Charlie Wilson

Elizabeth

Nachtfalken

Primal

The Baytown Outlaws

Red Rock West

Ein Fremder ohne Namen

Der Duft von wildem Thymian

Big Fish & Begonia

MILF – Ferien mit Happy End

Die Vögel

Empire State

Vergiss mein nicht

The Last Full Measure – Keiner bleibt zurück

Brüno

Fear and Loathing in Las Vegas

IP Man – Kung Fu Master

State of Violence

Ein letzter Job

Shopgirl

Chucky’s Baby

Curse Of Chucky

Unterwegs nach Cold Mountain

