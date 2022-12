Friedliche Weihnachten: Prime Video veröffentlicht Trailer zur deutschen Weihnachtsserie

Ab dem 9. Dezember 2022 können Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv die sechs Episoden von „Friedliche Weihnachten“ streamen. Die deutsche Original Serie wurde von The Amazing Film Company für Prime Video produziert. Nun ist auch der Trailer da.

Zum Cast gehören neben Valerie Huber (Klammer – Chasing the Line, Kitz), Timur Bartels (Club der Roten Bänder, Die Hochzeit), Uwe Ochsenknecht (Willkommen bei den Hartmanns, Ich war noch niemals in New York) und Wayne Carpendale, auch Esther Schweins (Rate your Date, Samstag Nacht), Horst Janson, Elena Uhlig, Lena Meckel, Matthias Komm, Doris Plenert, Khalil Aassy und Valentin Thatenhorst.

„Friedliche Weihnachten“ Trailer

Darum geht’s in Friedliche Weihnachten:

Johanna (Valerie Huber) und Anton (Timur Bartels) schweben seit fast einem Jahr im siebten Himmel, als Anfang November die gemeinsame Weihnachts-Planung ihr junges Glück auf die Probe stellt. Während die beiden das Fest der Liebe, welches auch noch mit ihrem Jahrestag zusammenfällt, am liebsten alleine verbringen würden, bestehen ihre Familien, allen voran Johannas Vater Prof. Dr. Dr. Dietrich Hansen (Uwe Ochsenknecht), auf alte Traditionen und fordern die jeweilige Anwesenheit der beiden. Johanna hat die rettende Idee: Ihr Schwager Oliver (Wayne Carpendale) besitzt ein Chalet in den österreichischen Bergen. Das Haus ist groß genug für beide Familien und das perfekte Setting für das erste gemeinsame Großfamilien-Event. Während Generationen, Kulturen und soziale Ansprüche aufeinanderprallen, bereitet sich Anton inmitten des Familiendramas darauf vor, Johanna die Frage aller Fragen zu stellen – Chaos vorprogrammiert!

Prime-Mitglieder sehen Prime Video über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart-TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Ticket TV Stick und online.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

