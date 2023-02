FRITZ!App Smart Home für Android: Steckdosen über Homescreen-Widgets schalten

AVM hat ein neues Update für die FRITZ!App Smart Home für Android veröffentlicht.

Die neue Version bringt eine neue Funktion sowie eine Fehlerbehebung mit. So ist jetzt die Schaltung von FRITZ!DECT-Steckdosen direkt über Homescreen-Widgets möglich, was im Alltag das Steuern erheblich erleichtern dürfte. Außerdem wurde die falsche Anzeige der App in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche gefixt.

Das Update auf Version 1.9.0 steht ab sofort bei Google Play zum Download bereit.

Ein Update für die FRITZ!App Smart Home Android bietet mehr Personalisierungsmöglichkeiten.

Und ein Bug wurde gefixt: 🔌Schaltung von FRITZ!DECT-Steckdosen über Homescreen-Widgets 🐞Falsche Anzeige der App in FRITZ!Box-Benutzeroberfläche 📲Download:https://t.co/tPQkOVzI7L pic.twitter.com/EMoJ3JmwiV — FRITZ!Box (@AVM_DE) February 2, 2023

Statistisches Bundesamt startet App für Befragung zu Einnahmen und Ausgaben Zum ersten Mal ist bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023 die Teilnahme per App möglich. Wer mitmachen will, darf mit einer Geldprämie rechen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) aktuell mitgeteilt hat, ist die mobile App ab sofort im Google…15. Dezember 2022 JETZT LESEN →

-->